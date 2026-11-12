Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 novembre

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Il ritorno di Susen riporta a galla tensioni irrisolte legate alla morte di Kaan. Tolga provoca i compagni, accusandoli di essere ipocriti e pretendendo che venga rivelata la verità su quanto accaduto il giorno dell’incidente. La situazione degenera in una rissa, fermata dall’intervento di Ayla che rimprovera i ragazzi e li avverte che, se dovesse accadere di nuovo, i responsabili verranno espulsi. Doruk decide di non voler indagare sulla morte di Kaan, preferendo proteggere Susen e lasciarsi il passato alle spalle. Parallelamente, emergono conflitti familiari: Orhan si allontana definitivamente da Sengul, trovando serenità altrove, mentre lei, rancorosa, medita vendetta. Sul fronte economico, Omer e Ogulcan tentano di migliorare la loro situazione vendendo cozze, ottenendo inizialmente successo ma scontrandosi con malviventi che li costringono a rinunciare. Intanto, Ayla e Nebahat entrano nella società di Akif grazie alla procura di Berk, creando nuove tensioni.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
  • Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
  • Aylin Akpınar: Emel Eren
  • Celil Nalçakan: Akif Atakul
  • Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
  • Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
  • Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
  • Cüneyt Mete: Orhan Eren
  • Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
  • Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
  • Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 novembre 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 novembre 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026
TV / Perché Doc 4 – Nelle tue mani stasera non va in onda: il motivo
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 novembre 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 12 novembre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto l’ottava puntata
TV / Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
Ricerca