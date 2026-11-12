Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 novembre
Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni (trama)
Il ritorno di Susen riporta a galla tensioni irrisolte legate alla morte di Kaan. Tolga provoca i compagni, accusandoli di essere ipocriti e pretendendo che venga rivelata la verità su quanto accaduto il giorno dell’incidente. La situazione degenera in una rissa, fermata dall’intervento di Ayla che rimprovera i ragazzi e li avverte che, se dovesse accadere di nuovo, i responsabili verranno espulsi. Doruk decide di non voler indagare sulla morte di Kaan, preferendo proteggere Susen e lasciarsi il passato alle spalle. Parallelamente, emergono conflitti familiari: Orhan si allontana definitivamente da Sengul, trovando serenità altrove, mentre lei, rancorosa, medita vendetta. Sul fronte economico, Omer e Ogulcan tentano di migliorare la loro situazione vendendo cozze, ottenendo inizialmente successo ma scontrandosi con malviventi che li costringono a rinunciare. Intanto, Ayla e Nebahat entrano nella società di Akif grazie alla procura di Berk, creando nuove tensioni.
Tutto per la mia famiglia: il cast
Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
- Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
- Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
- Aylin Akpınar: Emel Eren
- Celil Nalçakan: Akif Atakul
- Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
- Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
- Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
- Cüneyt Mete: Orhan Eren
- Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
- Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
- Ahu Yağtu: Suzan Ercan
Streaming e tv
Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.