Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 novembre

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Il ritorno di Susen riporta a galla tensioni irrisolte legate alla morte di Kaan. Tolga provoca i compagni, accusandoli di essere ipocriti e pretendendo che venga rivelata la verità su quanto accaduto il giorno dell’incidente. La situazione degenera in una rissa, fermata dall’intervento di Ayla che rimprovera i ragazzi e li avverte che, se dovesse accadere di nuovo, i responsabili verranno espulsi. Doruk decide di non voler indagare sulla morte di Kaan, preferendo proteggere Susen e lasciarsi il passato alle spalle. Parallelamente, emergono conflitti familiari: Orhan si allontana definitivamente da Sengul, trovando serenità altrove, mentre lei, rancorosa, medita vendetta. Sul fronte economico, Omer e Ogulcan tentano di migliorare la loro situazione vendendo cozze, ottenendo inizialmente successo ma scontrandosi con malviventi che li costringono a rinunciare. Intanto, Ayla e Nebahat entrano nella società di Akif grazie alla procura di Berk, creando nuove tensioni.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren

Halit Özgür Sarı: Kadir Eren

Aylin Akpınar: Emel Eren

Celil Nalçakan: Akif Atakul

Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen

Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul

Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan

Cüneyt Mete: Orhan Eren

Cihan Şimşek: Oğulcan Eren

Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin

Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.