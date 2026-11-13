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Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 13 novembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 13 novembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata Carlo Lucarelli, che porterà il suo contributo al racconto della settimana. Al centro della serata il reportage di Diego Bianchi, “Sudamericana”: attraverso un percorso social, il conduttore accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’America Latina: dal viaggio del Papa in Argentina, Uruguay e Perù, raccontando il Brasile dopo le elezioni e la fuga negli Stati Uniti di Bolsonaro. Spazio ai monologhi di Andrea Pennacchi, Benedetta Orlando, Luca Amorosino e Edoardo Mattiozzi, con i loro diversi linguaggi e punti di vista. La musica sarà protagonista con i Sottotono, ospiti della serata per celebrare i trent’anni di “Sotto Effetto Stono”, l’album che ha segnato una stagione importante della musica italiana.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e della band capitanata da Roberto Angelini.

I momenti di Propaganda Live

  • Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.
  • La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.
  • Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.
  • Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 13 novembre 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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