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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 15 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 novembre 2026

Questa sera, domenica 15 novembre 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 novembre 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, il caso di una madre che chiede aiuto ai servizi sociali per crescere il figlio e finisce per vederselo allontanare: il bambino resta per circa sei anni in una comunità, prima di essere affidato a un parente. Una vicenda che ha portato il Comitato ONU a contestare all’Italia la violazione dei diritti del minore. A seguire, focus sulle pensioni e sulla rivalutazione record dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, con particolare attenzione al caso della Sardegna, dove si sono registrati aumenti fino a 1.000 euro al mese. Infine, tutti gli aggiornamenti sui “ladri di case”.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 15 novembre 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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