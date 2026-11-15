Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 15 novembre

Questa sera, domenica 15 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Nonostante il forte turbamento per la proposta di Asaf, Mahir non intende rinunciare alle indagini, consapevole di essere ormai a un passo dalla verità. Accompagna poi Canfeza verso la sorpresa che ha organizzato per il suo compleanno: un romantico camper in riva al mare, l’affetto della sua famiglia e un regalo che aspettava da troppo tempo. Nel frattempo, Asaf incontra segretamente Efsane e le offre una considerevole somma di denaro in cambio del suo allontanamento definitivo da Ferman. Lei rifiuta e se ne va sconvolta, ma mentre attraversa la strada viene investita da un’auto. In ospedale la situazione precipita: la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza, ma le sue condizioni sono critiche e viene trasferita in terapia intensiva. Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, mentre Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim. Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto.

Canfeza viene trasportata d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, Mahir riceve un messaggio da un numero sconosciuto che lo intima di abbandonare il fascicolo a cui sta lavorando. Fortunatamente Canfeza si risveglia senza gravi conseguenze e viene subito dimessa; per ragioni di sicurezza, Mahir decide allora di trasferirsi con lei alla villa, usando una scusa. Entrambi, di comune accordo, scelgono di mantenere il segreto su quanto accaduto. Intanto Ferman, ancora sconvolto dopo aver scoperto di non essere il vero figlio di Asaf e Afet, riceve una telefonata da Asaf che lo avvisa della nascita della bambina e dei rischi che sta correndo. L’uomo si precipita in ospedale dove, insieme a Efsane, spera in una rapida ripresa della piccola Afet Gul. Una volta rientrato alla villa, Ferman affronta Afet: la donna lo supplica di non rivelare nulla ad Asaf, ma lui è ormai determinato a far emergere tutta la verità.

Asaf comunica a Ferman di aver deciso di approvare il suo matrimonio con Efsane e gli consegna un cospicuo assegno affinchè possa provvedere alla sua famiglia. Il giovane, che stava per confessargli di aver scoperto di non essere suo figlio, decide così di fare un passo indietro. Nel frattempo, Kursat rivela a Mahir di volerlo aiutare, poichè teme che a Canfeza possa accadere qualcosa di grave. Durante un evento di beneficenza organizzato nella residenza degli Yilmaz, Canfeza affronta Sare e le confessa di sapere che non è la figlia di Kursat. La rivelazione sconvolge la ragazza, che reagisce con rabbia e si allontana in preda all’agitazione. Poco dopo, la figlia di Ozan, mentre gioca con arco e frecce, colpisce accidentalmente Afet al braccio, ferendola. Più tardi, Canfeza si apre con Mahir e gli confida tutta la sua tristezza, sia per l’incidente che ha coinvolto sua nonna sia per il duro scontro avuto con Sare. Mahir cerca di rassicurarla.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.