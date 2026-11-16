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Spettacoli

Report affonda negli ascolti: la seconda puntata non raggiunge i 900mila spettatori

Immagine di copertina
Credit: AGF

La trasmissione d'inchiesta totalizza solo il 4,5% di share

di Niccolò Di Francesco
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Report affonda negli ascolti: la seconda puntata del programma d’inchiesta, in onda su Rai3 nella serata di domenica 15 novembre, infatti, ha ottenuto 876mila spettatori, pari al 4.5% di share. C’è da dire che la serata non era semplice sul fronte della concorrenza: su Rai1, infatti, c’era la partita dell’Italia che ha registrato 8 milioni di telespettatori con il 39.2% di share. Tuttavia, c’è un dato piuttosto significativo che fotografa le difficoltà del programma d’inchiesta: lo speciale Inside de Le Iene, in onda su Italia 1, ha conquistato 1.142.000 spettatori e il 10,37% share. Già alla prima puntata il programma d’inchiesta aveva perso mezzo milione di spettatori: con la seconda è arrivato un ulteriore crollo di circa 300mila spettatori. La trasmissione evidentemente paga il cambio di conduzione con Sigfrido Ranucci che ha lasciato il posto in favore della coppia composta da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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