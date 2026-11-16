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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura Michele Santoro si soffermerà sugli scenari nazionali e internazionali della politica. Poi un nuovo capitolo su Hydra la mafia a tre teste: Camorra, ‘Ndrangheta e Cosa Nostra insieme per spartirsi il territorio e fare affari in Lombardia. Parla in esclusiva Giacomo Cristello, il braccio armato delle ‘ndrine milanesi. Prosegue il racconto sul mondo giovanile: il caro affitti è diventato insopportabile per gli studenti e le strutture realizzate con fondi pubblici, che dovrebbero garantire alloggi a prezzi accessibili, troppo spesso si trasformano in hotel di lusso. Chi ne beneficia davvero?

Anche l’ambiente è un tema particolarmente caro ai giovani: in grandi città metropolitane come Roma in quale modo vengono impiegati i fondi del PNRR per il verde e la forestazione urbana del futuro? In studio, oltre agli studenti universitari che in queste settimane sono scesi in piazza per far sentire la loro voce, anche la giornalista e scrittrice Francesca Barra e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno.

Continua l’inchiesta sul delitto di Garlasco: sono ore decisive per la presentazione della richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi. L’approfondimento de “Lo Stato delle Cose” sì concentrerà su uno dei pilastri di questa condanna : le suole delle scarpe che indossava la mattina del delitto Alberto Stasi e su cui non furono trovate tracce di sangue. Parla l’allora comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese. In studio l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, la consulente della difesa Sempio Marina Baldi e il direttore di “Gente” Umberto Brindani.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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