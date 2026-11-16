177 giorni. Il rapimento di Farouk: trama e cast della prima puntata

Questa sera, 16 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie tv basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” diretta da Carlo Carlei, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, siamo in Costa Smeralda, gennaio 1992. La serenità della famiglia Kassam, che gestisce l’albergo “Luci di la Baia”, viene distrutta dal rapimento del piccolo Farouk, 7 anni. I genitori, il belga pakistano Fateh e la francese Marion, e la sorellina Nour si ritrovano travolti dall’incubo. I Kassam non conoscono i codici del banditismo sardo e per questo Fateh si rifiuta di avviare una trattativa pubblicando un annuncio sul giornale, come richiesto dai rapitori. A nulla servono i consigli di Franco Orazi della polizia e Fabrizio Argiolas dei Carabinieri, che si stanno occupando del caso: Fateh non si fida di loro. Intanto, i giornalisti ed ex fidanzati Marco Uras di Retroscena e Valeria Loi di Voce della Sardegna che seguono la vicenda diffondono la notizia di una parentela tra i Kassam e l’Aga Khan che si rivelerà essere falsa.

Nel secondo episodio, le ricerche continuano invano, del bambino non c’è traccia. Intanto Marco Uras pubblica su Retroscena la notizia che Farouk potrebbe trovarsi in Barbagia, senza condividerla con Valeria Loi, che lo aveva aiutato a trovare l’informazione. Anche Papa Giovanni Paolo II lancia un appello per la liberazione del bambino. Fateh, che ancora non si fida delle forze dell’ordine, decide di indagare per conto suo e, insieme all’amico Pierpaolo Parodi, esperto di sequestri, si mette in pericolo seguendo una pista che si rivela un vicolo cieco. I sequestratori contattano la relazione di Voce della Sardegna, dove lavora Valeria Loi: vogliono sapere se i Kassam tratteranno. Marion, nel frattempo, scopre che il marito le ha nascosto dettagli importanti sulle indagini e tra i due nasce una profonda frattura.

177 giorni. Il rapimento di Farouk: il cast

Abbiamo visto la trama di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Fateh Kassam

Antonia Desplat: Marion Bleriot

Rosa Diletta Rossi: Valeria Loi

Domenico Diele: Franco Orazi

Mauro Addis: Fabrizio Argiolas

Andrea Tedde: Pierpaolo Parodi

Giacomo Fadda: Matteo Boe

Rose Aste: Nicoletta Cau

Enrico Inserra: Marco Uras

Filippo Papa: Farouk Kassam

Anna Chiara Fattore: Nour Kassam

Martina Tore: Bonaria Parodi

Giulia Bellanzoni: Sonia Morandi

Leonardo Capuano: Graziano Mesina

Alessandro Gazale: Mauro Mura

Fabrizio Sabatucci: Mario Iacono

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.