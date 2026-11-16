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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 16 novembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 16 novembre

Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Non mancheranno i soliti confronti e battibecchi e diversi colpi di scena, soprattutto dopo lo scoppio della nuova tensione tra Alex Belli (eliminato, ma tornato nella Casa) e Alessandro Roncaccia e la discussione in diretta con Ilary Blasi. Un messaggio da parte di Alex pare essere una specie di congedo dal reality show. Sarà davvero arrivato al definitivo capolinea? Chi resterà nella Casa? Sono quattro i concorrenti in nomination: Andreas Muller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. Stasera la risposta.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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