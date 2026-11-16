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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 novembre 2026

Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata un’intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef, il “Principe verde”, figlio di uno dei fondatori di Hamas che ha voltato le spalle all’organizzazione. Arrestato da Israele nel 1996, in carcere accettò di collaborare con lo Shin Bet, e non se n’è mai pentito. Negli anni della seconda Intifada contribuì alla cattura del leader di Fatah Marwan Barghouti, condannato a cinque ergastoli. A seguire, un ampio capitolo sulla guerra ibrida, tra attacchi alle scuole e minacce alla sicurezza. Infine, l’inchiesta sul “sistema Pd” fa tappa a Bologna e a Bari. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Giorgio Mulè, Luca De Carolis, Fausto Biloslavo, Ginevra Leganza, Andrea Ruggieri.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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