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177 giorni. Il rapimento di Farouk streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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177 giorni. Il rapimento di Farouk streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie tv basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” diretta da Carlo Carlei, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Dove vedere 177 giorni. Il rapimento di Farouk in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

177 giorni. Il rapimento di Farouk streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per 177 giorni. Il rapimento di Farouk su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi): la prima lunedì 16 novembre 2026; la terza e ultima lunedì 23 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: lunedì 16 novembre 2026 OGGI
  • Seconda puntata: martedì 17 novembre 2026
  • Terza puntata: lunedì 23 novembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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