The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione la seconda puntata di The Unknown, il nuovo game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione questa sera, 18 maggio 2026, con la prima puntata su Rai 2 dalle 21.20.

The Unknown streaming live

Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento le puntate on demand e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Unknown? Appuntamento ogni lunedì dall’11 maggio 2026 per cinque puntate. Ecco la programmazione completa.