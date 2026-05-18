Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 18 maggio 2026

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 18 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

È Lucrezia Borgia, assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa, la protagonista del terzo appuntamento di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI, sorella di Cesare Borgia, Lucrezia è stata una grande protagonista del Rinascimento. Cosa c’è di vero nelle tante vicende che l’hanno messa in cattiva luce? Alberto Angela cercherà di rispondere ripercorrendo la vicenda della donna che fu forte, intraprendente, padrona del proprio destino al di là delle apparenze.

La puntata partirà da Subiaco, dove Lucrezia è nata, si sposterà al castello di Nepi, suo rifugio in un momento difficile, alla rocca di Gradara, al Palazzo Farnese di Caprarola, a Castel Sant’Angelo, e infine al Palazzo Ducale di Ferrara, suo approdo finale. Le accuse che le erano state volte in vita alla Borgia nascono delle faide tra le famiglie nobiliari dell’epoca? C’era la volontà di colpire, attraverso lei, suo padre, papa Alessandro VI? La fama oscura che da sempre la caratterizzava si fece ancora più fosca nell’Ottocento grazie a un dramma di Victor Hugo, a un romanzo di Alexandre Dumas e poi a un’opera di Gaetano Donizetti.

Nel corso della puntata Angela racconterà le tante vicende oscure ma aprirà anche a nuove interpretazioni delle ricerche storiche. Infatti, se in giovinezza Lucrezia sembra in balia di un padre prepotente e di un fratello spietato, quando arriva a Ferrara, sposa al duca d’Este, abbandona le strette della famiglia di origine e si trasforma rivelando un volto assolutamente inedito. Diventa un’ottima imprenditrice e amministratrice, manifesta doti politiche, protegge letterati come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo. E la ragazza usata come pedina di scambio nei giochi di potere diventa davvero padrona del proprio destino.

Streaming e tv

Potete seguire Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21.30 con Alberto Angela. Sarà possibile seguirlo o rivederlo anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.