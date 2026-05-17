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Geostorm: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

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di Antonio Scali
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Geostorm: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 17 maggio 2026, su Italia 1 va in onda il film Geostorm, film catastrofico del 2017 diretto da Dean Devlin. Fanno parte del cast principale Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris e Andy García. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2019 il fragile sistema climatico che governa il pianeta Terra è controllato da un impianto satellitare globale, Dutch Boy, che ha permesso l’eliminazione di disastrose tempeste e della siccità nel mondo. Jake Lawson (Gerard Butler), inizialmente responsabile del progetto, viene estromesso a causa della sua irriverenza al Senato e il fratello Max (Jim Sturgess) prende il suo posto. Tre anni dopo, in Afghanistan si verifica un episodio climatico sconcertante.

Lawson si mostra molto preoccupato e chiede al Presidente degli Stati Uniti di disporre una missione nello spazio per cercare l’eventuale avaria che sta compromettendo le capacità di Dutch Boy. Il Presidente accetta di inviare Jake sulla stazione satellitare capitanata da Ute Fassbider (Alexandra Maria Lara), mentre ad Hong Kong si verifica un’altra catastrofe climatica.

Il rappresentante cinese Cheng Long (Daniel Wu) si mette in contatto con Max per comunicargli l’accaduto, sostenendo che si stia per verificare un geostorm. Per scongiurare la prospettiva apocalittica, Long raggiunge Max in America poiché ipotizza che qualcuno stia cercando di manomettere Dutch Boy senza destare sospetti. Nel frattempo, Max informa Jake del complotto che sta cercando di smascherare con il collega cinese. I fratelli Lawson ingaggeranno una lotta contro il tempo per salvare il pianeta Terra e la popolazione mondiale…

Geostorm: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Geostorm, ma qual è il cast del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Gerard Butler: Jacob “Jake” Lawson
  • Jim Sturgess: Max Lawson
  • Abbie Cornish: Sarah Wilson
  • Ed Harris: Leonard Dekkom
  • Andy García: Presidente Andrew Palma
  • Richard Schiff: Thomas Cross
  • Alexandra Maria Lara: Ute Fassbinder
  • Robert Sheehan: Duncan Taylor
  • Daniel Wu: Cheng Long
  • Eugenio Derbez: Al Hernandez
  • Zazie Beetz: Dana
  • Adepero Oduye: Eni Adisa
  • Amr Waked: Ray Dussette

Streaming e tv

Dove vedere Geostorm in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 17 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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