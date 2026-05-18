Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2026

Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 18 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la tragedia di Modena, con gli ultimi sviluppi sulle cause della strage. Spazio poi alla politica interna e, in chiusura, alle indagini sul caso Garlasco, tra intercettazioni e scontro tra periti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Angela Taccia, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti, Cuno Tarfusser, Massimo Lugli, Armando Palmegiani, Suor Anna Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.