Una Nessuna Centomila – In Arena: cantanti e ospiti dell’evento su Rai 1

Quali sono i cantanti e ospiti di Una Nessuna Centomila – In Arena, la serata evento in onda su Rai 1 stasera, 8 maggio 2024? Sono stati tantissimi gli artisti che hanno risposto alla ‘chiamata alle arti’ di Fiorella e della Fondazione tutta. L’evento non poteva che partire sulle note di ‘Mariposa’ di Fiorella Mannoia, sul palco, presentati da Amadeus al suo ultimo grande evento da conduttore in Rai, si sono poi succeduti una lunga serie di esibizioni e duetti inediti.

Tananai ed Elodie sulle note di ‘Tango’, Giuliano Sangiorgi che ha ‘duettato’ con tutto il pubblico dell’Arena con ‘Meraviglioso’, poi Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie e ancora Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Noemi e Paola Turci. A questi, per la seconda serata dell’evento, si sono aggiunti anche Piero Pelù e Mahmood.

Tanta musica, unita, intensamente, contro la violenza sulle donne, così come le parole potenti recitate dagli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo, denuncia toccante di una relazione tossica che sfocia in violenza e pugno nello stomaco che punta dritto a far riflettere. “Ci siamo documentati chiedendo alla Polizia Postale i testi di molte chat – hanno raccontato i due – per indagare il tema della violenza digitale, che è una delle tante violenze che una donna può subire”.

Il finale corale della serata, poi, è stato siglato sulle note di ‘Nessuno mi può giudicare’, presentata direttamente da Caterina Caselli che si è unita, dalla platea dell’Arena, alle voci di tutti i cantanti sul palco e a quella, potente, del pubblico.

Come donare

Abbiamo visto i cantanti e ospiti di Una Nessuna Centomila, ma come donare? Parallelamente al concerto, che ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno di SIAE e AssoConcerti, dal 3 all’11 maggio la Fondazione Una Nessuna Centomila promuove una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il lavoro vitale dei Centri Antiviolenza in Italia. Con un SMS o una telefonata al numero 45580 chiunque potrà in questi giorni contribuire alla causa.