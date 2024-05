Una Nessuna Centomila – In Arena: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Una Nessuna Centomila – In Arena? L’evento è andato in scena a Verona il 4 e 5 maggio scorsi. Su Rai 1 però verrà trasmesso in un’unica puntata, stasera – 8 maggio 2024 – a partire dalle ore 21,30. Quanto dura? La messa in onda è prevista fino alle ore 00,25. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore, pause pubblicitarie incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Una Nessuna Centomila – In Arena in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Come donare

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Una Nessuna Centomila – In Arena, ma come donare? Parallelamente al concerto, che ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno di SIAE e AssoConcerti, dal 3 all’11 maggio la Fondazione Una Nessuna Centomila promuove una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il lavoro vitale dei Centri Antiviolenza in Italia. Con un SMS o una telefonata al numero 45580 chiunque potrà in questi giorni contribuire alla causa.

Intanto, grazie al pubblico che ha acquistato il biglietto per assistere all’evento veronese, sono stati raccolti 600.000 euro. La cifra verrà devoluta a numerosi Centri Antiviolenza sparsi in tutta Italia, dalla Basilicata alla Calabria, passando per Caivano in Campania ma anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria e Veneto.