Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 24 maggio 2026

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 maggio 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Fuori dal Coro propone un‘intervista esclusiva a Nathan Trevallion, il padre della “famiglia nel bosco”. A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio in Emilia-Romagna per provare a capire cos’abbia spinto ad agire Salim El Koudri, l’attentatore di Modena. Infine, il programma di Mario Giordano torna a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 24 maggio 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.