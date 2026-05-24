Ascolti tv sabato 23 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 23 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco Special. Su Rai 2 Il traditore. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Sapiens. Su Canale 5 Lo chiamavano Trinità. Su Canale 5 Pooh – Arena di Verona. Su Italia 1 Belle e Sebastien. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 23 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.