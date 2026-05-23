Pooh 60 – La nostra storia: tutto quello che c’è da sapere
Pooh 60 – La nostra storia: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming
Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pooh 60 – La nostra storia, concerto evento per celebrare i 60 anni della band italiana, con la presentazione della grandissima Michelle Hunziker, che si è tenuto all’Arena di Verona qualche giorno fa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni e ospiti
Dall’Arena di Verona, una serata evento con la grande musica dei Pooh, con la partecipazione di ospiti eccezionali: Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi. Un concerto con più di 60 elementi d’orchestra guidati dal Maestro Basso.
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola e unica puntata. Quando? Stasera, sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 21,30.
Streaming e tv
Dove vedere Pooh 60 – La nostra storia in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda stasera – sabato 23 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.