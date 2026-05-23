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Pooh 60 – La nostra storia: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Pooh 60 – La nostra storia: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pooh 60 – La nostra storia, concerto evento per celebrare i 60 anni della band italiana, con la presentazione della grandissima Michelle Hunziker, che si è tenuto all’Arena di Verona qualche giorno fa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dall’Arena di Verona, una serata evento con la grande musica dei Pooh, con la partecipazione di ospiti eccezionali: Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi. Un concerto con più di 60 elementi d’orchestra guidati dal Maestro Basso.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola e unica puntata. Quando? Stasera, sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Pooh 60 – La nostra storia in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda stasera – sabato 23 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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