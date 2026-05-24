Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 24 maggio 2026, su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 24 maggio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 24 maggio 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Report propone l’inchiesta “Le piste nere”, realizzata da Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia. I giornalisti scavano nei misteri mai risolti della strategia della tensione, esplorando la scia di sangue e gli omicidi che hanno ferito l’Italia tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta e sollevando un interrogativo: se la pista nera dietro questi eventi non fosse una sola, ma si sdoppiasse in due anime distinte?

Spazio anche a un’inchiesta sul mondo dell’istruzione: “Scuole di latta”, realizzata Danilo Procaccianti con il supporto di Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico, documenta un’emergenza nazionale fatta di soffitti che crollano, degrado strutturale ed edifici inagibili.

Nel corso di Report andrà in onda inoltre “Liquido magico”, inchiesta firmata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi, sulla gestione delle uova destinate a ristoranti e pasticcerie.

In chiusura di puntata, lo spazio di Lab Report ospita “L’ispettore”, un servizio di Emanuele Bellano, Chiara D’Ambros e Madi Ferrucci che riapre un caso di whistleblowing: cinque anni fa, l’ispettore di Banca d’Italia Carlo Bertini aveva denunciato davanti alle telecamere di Report le pressioni subite durante un’indagine sulla vendita di diamanti da parte di Monte dei Paschi di Siena; oggi il funzionario è fuori dall’istituto e l’inchiesta fa il punto sul silenzio che ha avvolto il procedimento per truffa, i lavori della commissione parlamentare e le segnalazioni all’Anac.

 

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 24 maggio 2026
TV / Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 24 maggio 2026
TV / Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 24 maggio 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 maggio 2026
TV / Ascolti tv sabato 23 maggio: Dalla strada al palco Special, Pooh – Arena di Verona
TV / Messa in tv 24 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Pooh 60 – La nostra storia: tutto quello che c’è da sapere
TV / Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale
TV / Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della puntata finale
Ricerca