Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 24 maggio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 24 maggio 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Report propone l’inchiesta “Le piste nere”, realizzata da Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia. I giornalisti scavano nei misteri mai risolti della strategia della tensione, esplorando la scia di sangue e gli omicidi che hanno ferito l’Italia tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta e sollevando un interrogativo: se la pista nera dietro questi eventi non fosse una sola, ma si sdoppiasse in due anime distinte?

Spazio anche a un’inchiesta sul mondo dell’istruzione: “Scuole di latta”, realizzata Danilo Procaccianti con il supporto di Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico, documenta un’emergenza nazionale fatta di soffitti che crollano, degrado strutturale ed edifici inagibili.

Nel corso di Report andrà in onda inoltre “Liquido magico”, inchiesta firmata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi, sulla gestione delle uova destinate a ristoranti e pasticcerie.

In chiusura di puntata, lo spazio di Lab Report ospita “L’ispettore”, un servizio di Emanuele Bellano, Chiara D’Ambros e Madi Ferrucci che riapre un caso di whistleblowing: cinque anni fa, l’ispettore di Banca d’Italia Carlo Bertini aveva denunciato davanti alle telecamere di Report le pressioni subite durante un’indagine sulla vendita di diamanti da parte di Monte dei Paschi di Siena; oggi il funzionario è fuori dall’istituto e l’inchiesta fa il punto sul silenzio che ha avvolto il procedimento per truffa, i lavori della commissione parlamentare e le segnalazioni all’Anac.