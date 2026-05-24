Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 maggio 2026

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 24 maggio, di Che Tempo Che Fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 24 maggio 2026, Fabio Fazio ospita: Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea; Gino Cecchettin e Barbara Poggio, sociologa e componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin; il regista Leonardo Pieraccioni, che celebra i trent’anni del film “Il ciclone”; l’attore Lino Guanciale, presto al cinema con “Innamorarsi e altre pessime idee”, diretto da Simone Aleandri; lo scrittore David Grossman; gli editorialisti Carlo Cottarelli, Michele Serra e Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala e l’inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.

Nel segmento Che Tempo Che Fa – il Tavolo saranno protagonisti: il cantante Elio, reduce dall’organizzazione del “Concertozzo” piemontese e pronto a ripartire per la tournée di Elio e Le Storie Tese “Tour À La Carte”; Orietta Berti, pronta a lanciare il brano estivo “Qcpf quadri cuori picche fiori”, realizzato con Il Rosso e IAEM; e poi Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, i comici Paolo Rossi e Giovanni Esposito, Diego Abatantuono e Nino Frassica. A completare il mosaico del finale di stagione ci saranno Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e l’illusionista Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 24 maggio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.