Spettacoli

Belen Rodriguez a Belve: “I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino ne ha prese di più. Ho avuto esperienze omosessuali”

Immagine di copertina

La showgirl è tra le ospiti della nuova edizione della trasmissione di Francesca Fagnani

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Tra le interviste più attese della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 a partire da martedì 28 ottobre alle 21,20, c’è quella a Belen Rodriguez, che, stando alle anticipazioni, non ha deluso le aspettative. La showgirl argentina ha affrontato diversi argomenti, tra cui quello professionale. La conduttrice afferma che avrebbe “meritato qualcosa in più” ovvero “Che mi facessero parlare”. Belen, poi, ha rivelato di avere avuto esperienze omosessuali anche se sottolinea: “Però mi piace il manzo”.

La showgirl, quindi, ripercorre un momento complicato della sua vita: “Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi.. Sono finita in una clinica a curarmi”. L’argentina nega, però, abusi di sostanze: “Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”. Quando Francesca Fagnani le chiede un difetto, Belen risponde: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”.

Sulla fine della relazione con Stefano De Martino afferma: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Non c’è sofferenza. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”. La showgirl, quindi, rivela che il suo più grande amore è stato Marco Borriello mentre attualmente è “single” anche se “abbiamo aggiornata il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stato a metà agosto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca