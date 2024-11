Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino, poi rivela: “Ora mi sento una donna diversa”

Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino

In procinto di tornare sul piccolo schermo alla conduzione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time, Belen Rodriguez torna a parlare di amore e, tra le altre cose, anche del suo ex Stefano De Martino.

Intervista da DiPiù in occasione dell’inizio del programma, che affronta la crisi del settimo anno tra le coppie, la showgirl ha rivelato che anche lei e Stefano De Martino l’avevano affrontata e superata “ma alla fine, dopo dieci anni, ci siamo comunque lasciati”.

Ora, però, Belen Rodriguez ha trovato un equilibrio con tutti i suoi ex, da De Martino per l’appunto a Fabrizio Corona fino ad Andrea Iannone.

Questo perché “in questo periodo mi sento una donna diversa, più sicura di me. Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”.