Belen Rodriguez e la rivelazione sugli ex fidanzati | VIDEO

Il 20 novembre Belen Rodriguez tornerà in tv con il programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time: una trasmissione nella quale si parla di sentimenti così come rivela anche il promo nel quale la showgirl ha svelato qualche curiosità sui suoi ex fidanzati.

Nello spot, infatti, Belen Rodriguez rivela alcune dimostrazioni d’amore delle quali è stata destinataria: “Mi hanno scritto poesie e cantato serenate. C’è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c’è anche qualcun altro che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Ma nessuno è stato mai così coraggioso di affrontare una prova d’amore così grande”.