Cronaca

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Massimo Lovati

Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del sostituto

di Niccolò Di Francesco
Nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco: Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di revocare l’incarico all’avvocato Massimo Lovati. La decisione è arrivata in seguito ad alcune dichiarazioni rese dal legale in alcune trasmissioni tv nonché a Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. Nei prossimi giorni, Sempio comunicherà il nome del sostituto che affiancherà Angela Taccia, amica nonché legale del 37enne. Nei giorni scorsi, Lovati aveva dichiarato, tra le altre cose, che i membri della famiglia Sempio erano “ignoranti come capre”.

Lovati, che aveva difeso Sempio anche nel 2017 quando la posizione dell’amico di Marco Poggi fu archiviata, ha presenziato in quasi tutte le trasmissioni televisive da quando il caso di Garlasco è stato riaperto. Il legale ha sempre sostenuto l’innocenza sia del suo assistito che dell’unico condannato del delitto, l’ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, sostenendo che dietro il delitto vi fosse un’organizzazione criminale. “Pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani. Io la chiamo massoneria bianca” è una delle dichiarazioni più recenti dell’avvocato Lovati, secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché a conoscenza di una storia di abusi su minori legata al Santuario della Bozzola.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca