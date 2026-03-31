Lovati scende in campo: l’ex avvocato di Andrea Sempio si candida come sindaco di Vigevano

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, lascia l’avvocatura e si candida come sindaco del Comune di Vigevano, la sua città natale, con il partito Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo. La notizia è stata confermata anche dal suo avvocato Fabrizio Gallo, secondo cui Lovati ora “vuole dedicarsi alla sua città”. Iscritto all’albo degli avvocati di Pavia dal 1982, Lovati ha deciso di abbandonare la professione, tentando la carriera politica. L’ultimo suo incarico di rilievo è proprio quello riguardante Andrea Sempio, il nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi che lo scorso ottobre ha revocato l’incarico a Lovati dopo alcune dichiarazioni rese dal legale in alcune trasmissioni tv nonché a Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo.

Da quando la procura di Pavia ha riaperto l’inchiesta sul delitto di Garlasco, mettendo nel mirino Andrea Sempio, sono state diverse non solo le apparizioni pubbliche di Lovati ma anche le sue dichiarazioni sul caso. L’ormai ex avvocato, infatti, ha sempre sostenuto l’innocenza del suo assistito ma anche quella di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto della sua ex ragazza, affermando in più di un’occasione che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un sicario per conto di un’organizzazione criminale. Il movente, secondo Lovati, sarebbe da ricercare nelle ricerche effettuate sul computer da Chiara Poggi nei giorni antecedenti l’omicidio: “Pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani. Io la chiamo massoneria bianca”.