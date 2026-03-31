Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Lovati scende in campo: l’ex avvocato di Andrea Sempio si candida come sindaco di Vigevano

Immagine di copertina

Il legale lascia la professione per candidarsi con il partito Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, lascia l’avvocatura e si candida come sindaco del Comune di Vigevano, la sua città natale, con il partito Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo. La notizia è stata confermata anche dal suo avvocato Fabrizio Gallo, secondo cui Lovati ora “vuole dedicarsi alla sua città”. Iscritto all’albo degli avvocati di Pavia dal 1982, Lovati ha deciso di abbandonare la professione, tentando la carriera politica. L’ultimo suo incarico di rilievo è proprio quello riguardante Andrea Sempio, il nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi che lo scorso ottobre ha revocato l’incarico a Lovati dopo alcune dichiarazioni rese dal legale in alcune trasmissioni tv nonché a Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo.

Da quando la procura di Pavia ha riaperto l’inchiesta sul delitto di Garlasco, mettendo nel mirino Andrea Sempio, sono state diverse non solo le apparizioni pubbliche di Lovati ma anche le sue dichiarazioni sul caso. L’ormai ex avvocato, infatti, ha sempre sostenuto l’innocenza del suo assistito ma anche quella di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto della sua ex ragazza, affermando in più di un’occasione che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un sicario per conto di un’organizzazione criminale. Il movente, secondo Lovati, sarebbe da ricercare nelle ricerche effettuate sul computer da Chiara Poggi nei giorni antecedenti l’omicidio: “Pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani. Io la chiamo massoneria bianca”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La lettera della professoressa accoltellata da uno studente: "Questa ferita non deve diventare un muro"
Cronaca / Ora legale 2026: quando cambia e come spostare le lancette
Cronaca / Profanata la tomba di Pamela Genini: decapitato il cadavere e portata via la testa
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La lettera della professoressa accoltellata da uno studente: "Questa ferita non deve diventare un muro"
Cronaca / Ora legale 2026: quando cambia e come spostare le lancette
Cronaca / Profanata la tomba di Pamela Genini: decapitato il cadavere e portata via la testa
Cronaca / Caso Delmastro, Miriam Caroccia: “Non sapevo che il sottosegretario fosse uscito dalla società”
Cronaca / Madri palestinesi e israeliane a piedi nudi per la pace: Roma ospita la Barefoot Walk
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Ascoli Piceno si prepara ad accogliere Demarcazioni, il primo Festival della Geopolitica in Italia
Cronaca / Viterbo, scontro tra un treno e un bus Cotral: diversi feriti
Cronaca / Famiglia nel bosco, i legali di Nathan e Catherine fanno ricorso in Appello: "Disastro emotivo per i bimbi"
Cronaca / Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco in occasione della festa del papà
Ricerca