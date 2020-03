Coronavirus, curdi siriani annunciano sviluppo di un test con risultati in soli 30 secondi

L’Amministrazione autonoma curda della Siria nord-orientale, nota come Rojava, afferma di poter rilevare un’infezione da nuovo Coronavirus in soli 30 secondi. Lo rende noto la stessa Rojava sulla propria pagina Facebook ufficiale, che cita una conferenza stampa tenuta oggi dall’ente per la salute e l’ambiente dell’amministrazione autonoma curdo-siriana.

Rivolgendosi alla stampa, il co-presidente dell’Ente, il dott. Joan al-Mustafa, ha confermato la scoperta, affermando che i nuovi kit di test hanno un’efficacia compresa tra l’80 e l’85 per cento. I nuovi test sono stati sviluppati in collaborazione con un istituto svedese e sarebbero già stati utilizzati in Cina. I kit basano l’identificazione del nuovo Coronavirus sugli anticorpi sviluppati dai contagiati. L’Amministrazione autonoma curda della Siria nord-orientale “dedica questa scoperta a tutta l’umanità”, ha concluso il dott. Joan al-Mustafa, secondo cui i kit saranno resi disponibili gratuitamente a tutto il resto del mondo.

