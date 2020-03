Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’epidemia di Coronavirus in Italia, che ieri, giovedì 19 marzo, è diventato ufficialmente il Paese con più morti al mondo (oltre 3mila), più della Cina, dove i decessi sono stati in tutto 3.245 dall’inizio dell’epidemia. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia i morti hanno superato i 3.400, un dato che spaventa e fa riflettere, nel giorno in cui la Regione Lazio ha deciso di istituire una nuova zona rossi a Fondi, in provincia di Latina, che a partire dalla mezzanotte di ieri è diventata come Codogno e gli altri comuni del Nord cinturati per il Coronavirus. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo.

ore 07.40 – Mattarella telefona a Salvini, Meloni e Berlusconi – Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato dai segnali di conflittualità politica, ha telefonato ai leader dell’opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Come riporta Repubblica, “la linea del presidente è: collaborare. L’intervento del Capo dello Stato arriva dopo che Salvini aveva manifestato la propria opposizione al decreto Cura Italia, subordinando il sì della Lega all’adozione di modifiche, e esprimendo la sua contrarietà alla commissione speciale redigente proposta dal presidente della Camera Roberto Fico per approvare in maniera semplificata il decreto legge da 25 miliardi.

ore 06.45 – Conte: “24 ore per decidere sulle nuove restrizioni” – Il premier Conte, al termine dell’incontro di ieri sera con i ministri, si è preso 24 ore per decidere se imporre nuove restrizioni. Pressato da alcuni componenti dell’esecutivo, come il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il premier sarebbe pronto a cedere su nuove misure come: divieto assoluto di attività sportiva all’aperto, contingentamento dell’orario dei servizi essenziali come i supermercati, chiusura di tutti i parchi e le aree verdi, chiusura di altre attività ed esercizi commerciali ancora aperti. La probabile accelerata prevista nelle prossime ore è anche dovuta a un fatto: col bel tempo previsto nel weekend, si teme che troppi italiani si riversino in strade e parchi e, con la scusa dell’attività motoria, creino assembramenti favorendo la diffusione del contagio.

Ore 06.00 – Il ministro Boccia: “Governo valuta nuove restrizioni” – Per contrastare l’epidemia di coronavirus “nelle prossime 24-48 ore sono possibili” nuove restrizioni al vaglio del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, su La7.

Leggi anche: 1. Coronavirus, l’Italia supera 3mila morti: più della Cina e di tutti gli altri Paesi del mondo 2. “Un ospedale per i malati ci sarebbe: il Forlanini, ma la Regione lo ha bloccato”. Parla il prof Martelli

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4. Coronavirus, Bergamo: così vengono curati i pazienti, sistemati anche nei corridoi

Potrebbero interessarti Famiglia cinese regala mascherine ai condomini del proprio palazzo: la sorpresa nella casella della posta Mattia, il paziente 1 di Codogno, può tornare a casa e riabbracciare sua moglie Coronavirus, ancora troppi anziani in giro? Un sindaco del Salento fa rimuovere le panchine

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO