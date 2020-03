Coronavirus, Bergamo: così vengono curati i pazienti, sistemati anche nei corridoi

Coronavirus, Bergamo: così vengono curati pazienti nei corridoi | VIDEO

Al Policlinico San Marco di Zingonia, vicino Bergamo, i medici e gli infermieri lavorano giorno e notte con turni massacranti per riuscire a curare i tantissimi pazienti che arrivano a tutte le ore dalla zona focolaio della bergamasca. Nell’impressionante video girato da un’infermiera all’interno di quella che a un primo sguardo potrebbe sembrare una terapia intensiva e invece è l’area osservazione del pronto soccorso, si può vedere come in ogni piccolo spazio si trovi il modo di sistemare i pazienti e non lasciarli senza cure. Il policlinico, come documentato dal video, sta curando molti pazienti Covid-19 anche con problemi respiratori gravi. Solo pochi giorni fa a medici e infermieri del Policlinico San Marco di Zingonia era arrivato l’affetto dei cittadini grati per il loro lavoro con uno striscione affisso davanti all’entrata dell’ospedale: ”Siete i nostri eroi“.

