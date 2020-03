Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 20 marzo 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 37.860 contagiati (ieri erano 33.190, +4.670), 4.032 morti (ieri erano 3.405, +627) e 5.129 guariti (ieri 4.440, +689). I casi totali, quindi, sono arrivati a 47.021 (ieri erano 41.035, +5.986). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 16.020 (ieri 15.757, +263), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 2.655 (ieri 2.498, +157). In isolamento domiciliare ci sono invece 19.185 persone (ieri 14.935, +4.250).

Guardando ai numeri di oggi, si può notare un triste record: mai, finora, c’erano stati così tanti morti (627) in un solo giorno. L’aumento dei contagi (+14,58 per cento) è invece in linea con quello di ieri. In numeri assoluti (morti più contagi), oggi in Italia sono stati registrati quasi 6mila casi in più di Coronavirus.

Numeri dunque sempre più preoccupanti per l’Italia, che già ieri – superando quota 3mila morti – è diventata il Paese con il più alto numero di vittime al mondo a causa del Coronavirus. Anche più della Cina, che ha invece il doppio dei contagi e soprattutto una popolazione molto più ampia. Proprio a causa dell’avanzata apparentemente inarrestabile dell’epidemia in Italia – e soprattutto in Lombardia – oggi il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato di aver chiesto al governo una ulteriore stretta sulle limitazioni imposte ai cittadini.

