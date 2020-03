Pesaro, morta una ragazza di 27 anni: è la più giovane vittima del Coronavirus in Italia

Coronavirus, morta ragazza di 27 anni di Pesaro: è la vittima più giovane in Italia

Il bilancio dei morti per Coronavirus in Italia si aggrava sempre di più e insieme ai tanti, troppi anziani diverse famiglie devono piangere anche delle vittime molto giovani: proprio ieri, giovedì 19 marzo 2020, a Pesaro è morta una ragazza di soli 27 anni. Al momento, sarebbe lei la vittima del Covid-19 più giovane in tutto il nostro Paese. Solo qualche giorno fa di Fabrizio Marchetti, il barista della Brianza deceduto a soli 32 anni, mentre TPI aveva raccontato la storia di Maurizio Pinto, 38enne morto a Bari.

L’età delle vittime si abbassa sempre di più e adesso, con la ragazza di 27 anni morta a Pesaro, ci si rende conto che il Coronavirus è un’epidemia che interessa tutte le fasce della popolazione. Non sono state rese note le generalità della ragazza marchigiana, ma si sa che il suo nome è stato inserito nella lista delle 22 persone morte solo ieri nella Regione. La ragazza, secondo quanto riportato da Fanpage, soffriva di gravi patologie pregresse che l’infezione da Coronavirus ha fatto peggiorare al punto da ucciderla.

Secondo l’ultimo bollettino, fornito ieri pomeriggio dalla Protezione civile, in Italia ci sono 33.190 contagiati, 3.405 morti e 4.440 guariti. I casi totali, quindi, sono 41.035. Nelle sole Marche ci sono in totale 1.737 casi: di questi, 1.622 sono attualmente positivi e 115 sono invece i morti. Tra i contagiati, 656 si trovano ricoverati in ospedale con sintomi, 141 sono in terapia intensiva e 825 sono invece in isolamento domiciliare.

