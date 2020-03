Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 19 marzo 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 33.190 contagiati (ieri erano 28.710, +4.480), 3.405 morti (ieri erano 2.978, +427) e 4.440 guariti (ieri 4.025, +415). I casi totali, quindi, sono arrivati a 41.035 (ieri erano 35.713, +5.322). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 15.757 (ieri 14.363, +1.394), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 2.498 (ieri 2.257, +241). In isolamento domiciliare ci sono invece 14.935 persone (ieri 12.090, +2.845).

Superando quota 3mila morti, l’Italia è diventata ufficialmente il Paese al mondo con il maggior numero di vittime a causa del Coronavirus, superando addirittura la Cina, il Paese da cui l’epidemia si è sviluppata. Dati che preoccupano e che in questo senso giustificano le parole di stamattina del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato che il “blocco totale del Paese e la chiusura delle scuole non potranno che essere prorogati alla scadenza del 3 aprile 2020” per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

