CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’epidemia da Coronavirus, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, vede attualmente 28.710 contagiati, 2.978 morti, e 4.025 guariti, per un totale di 35.713 casi totali. La situazione in Lombardia sembra sempre più grave, con Paola Pedrini, segretaria per la Lombardia della Federazione italiana medici di medicina generale, che ha denunciato che i dati sui pazienti contagiati ” sono sottostimati di almeno 5 volte nella provincia di Bergamo”. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,52 – Gallera, ospedale Bergamo si farà quando arriva personale. L’ospedale da campo a Bergamo è “un’assoluta necessita” e si farà appena arriva il personale sanitario. Lo ha spiegato l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ad Agorà chiarendo che non si tratta di una ‘frenata’ da parte della Regione sulla realizzazione della struttura, ma che non era previsto che i lavori partissero questa mattina. “Per noi rimane una strada da portare avanti l’ospedale da campo a Bergamo – ha sottolineato – non c’è alcun cambio di programma. Abbiamo avuto la comunicazione che saranno disponibili 300 medici cinesi per quella struttura, che altrimenti non sapremmo come gestire”. “Finché il personale non arriva” non si può aprire aggiunge Gallera, “se arriva tra 4 giorni, l’ospedale sarà aperto tra 4 giorni”.

Ore 8,40 – Emilia Romagna, Bonaccini firma ordinanza restrittiva. Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza anti Coronavirus che limita ulteriormente gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Sarà valida fino al 3 aprile. Chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici, limitato l’uso della bicicletta, consentito esclusivamente “per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche”: quindi ragioni di lavoro, di salute o altre necessità, come ad esempio gli acquisti di generi alimentari. Identica limitazione per gli spostamenti a piedi.

Ore 7,40 – Trovate 600 mascherine, donate a ospedale Torino – Trovate 600 mascherine modello FFP2 nel corso di un controllo della polizia in un magazzino in stato di abbandono a Torino, sono state tutte donate all’ospedale ‘Giovanni Bosco’ del capoluogo del Piemonte. Durante il controllo del magazzino, spiega una nota, gli agenti hanno trovato in un locale 5 scatoloni sigillati contenenti 12 confezioni, da 10 unità ciascuna, di mascherine modello FFP2. Hanno quindi appurato che gli apparati sanitari erano di proprietà del Sermig che aveva la disponibilità dell’immobile fino al 2018, e che con ogni probabilità, nel corso del trasloco avvenuto in quell’anno, per dimenticanza le scatole erano rimaste nel magazzino. Dopo il ritrovamento, prosegue il comunicato, il responsabile del Sermig, trattandosi di dispositivi di protezione individuale salvavita, ha consegnato le mascherine alla polizia di Stato con il desiderio che venissero date agli operatori sanitari che, in questo periodo, stanno affrontando una situazione di forte criticità, essendo più esposti al rischio. Nella mattinata di ieri, gli agenti della squadra volante hanno consegnato le 600 mascherine al personale dell’ospedale ‘Giovanni Bosco’ di Torino.

Ore 06,30 – Conte: “Blocco totale e chiusura delle scuole saranno prorogati, è inevitabile” – Coronavirus, Conte annuncia: “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”. (Qui la notizia completa)

