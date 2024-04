25 aprile 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Liberazione. Info e orari

Oggi, 25 aprile 2024, Festa della Liberazione, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi in Italia? E quali sono gli orari? Quest’anno per chi vuole e può viaggiare questo è un periodo ottimo per fare dei ponti, che ci portano fino al 1 maggio. Il 25 aprile 2024, Festa della Liberazione dal nazifascismo, capita di giovedì. Molti quindi approfitteranno per fare almeno un ponte lungo fino al weekend. C’è chi vorrà organizzare una scampagnata o un pranzo con amici e parenti. Se vi siete dimenticati qualcosa e all’ultimo minuto avete bisogno di un supermercato, non temete.

Possiamo infatti dirvi che i supermercati oggi saranno regolarmente aperti, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Al massimo potranno rispettare un orario festivo, come se fosse domenica. Ma grosso modo da nord a sud troverete i supermercati aperti. Come sempre il consiglio che vi diamo di verificare direttamente sul sito, sui social o di persona recandovi al punto vendita gli orari di apertura e chiusura del punto vendita di fiducia.

Per fare qualche esempio, i supermercati Esselunga il 25 aprile 2024 saranno tutti aperti, ma con orario festivo 8-20. Altri invece saranno aperti come un giovedì qualsiasi, come fanno i supermercati Lidl. In generale quindi sarà tutto aperto. Variazioni sono possibili principalmente per i punti vendita più piccoli, che magari apriranno solo mezza giornata. Per questo vi consigliamo sempre di verificare direttamente dal vostro punto vendita di fiducia.

Aperti praticamente ovunque il 25 aprile 2024, festa della Liberazione, anche i centri commerciali, compresa la parte relativa a negozi, shopping, articoli per la casa, elettronica. Tutti i negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics ospitati da un centro commerciale saranno aperti, mentre i megastore autonomi al pari dei negozi più piccoli affiliati a queste catene potrebbero osservare un’apertura ridotta o fare addirittura chiusura. Aperti anche gli Ikea. Aperture diffuse anche per Decathlon e Leroy Merlin. Aperti infine anche tutti i principali outlet, anche se qualcuno con orario ridotto. Ecco l’elenco: