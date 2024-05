1 maggio 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa dei lavoratori. Info e orari

Il 1 maggio è come da tradizione la Festa dei Lavoratori. Un giorno festivo molto sentito, nel quale si celebra il lavoro e la sua importanza, per chi ce l’ha, per chi lo ha perso e per chi lo sta cercando. Per molti può essere anche un’occasione per fare ponte, visto che nel 2024 cade di mercoledì, per cui con solo due giorni di ferie si può fare quasi un’intera settimana fuori. Molti approfitteranno quindi per fare un viaggio. Quali negozi e supermercati sono aperti oggi, 1 maggio 2024, Festa del Lavoro e dei Lavoratori?

Molte catene decidono di rimanere chiuse per rispettare il giorno festivo e concedere un po’ di riposo ai propri dipendenti. Questo vale ad esempio come da tradizione per Coop, pur lasciando ad alcuni punti vendita la facoltà di tenere aperto. Chiusi invece i centri Esselunga. In ogni caso come sempre vi consigliamo di verificare direttamente contattando il vostro punto vendita di fiducia, o telefonicamente o consultando i profili social o il sito o eventuali avvisi affissi all’ingresso. Chiusi come da tradizione al 1 maggio i negozi Ikea.

Molte altre catene invece rimarranno aperte, magari con orario ridotto. Questo vale ad esempio Lidl, Il Gigante, Bennet, Despar e Conad, così come la maggior parte dei Carrefour. Aperti, in molti casi con orario festivo, anche i negozi di Pam, Tigros e Crai, ma in quest’ultimo caso la scelta è lasciata ai singoli punti vendita ed è quindi necessario verificare sul sito ufficiale. Aperture sparse anche per Decathlon e Leroy Merlin, quindi consultate cosa farà il vostro punto vendita di fiducia prima di partire.

Stesso discorso vale inoltre per i centri commerciali, per i quali non c’è un atteggiamento univoco, ma vi consigliamo di consultare il sito o i social del vostro centro di fiducia. Aperti invece tutti gli outlet village in occasione della festa dei lavoratori del 1 maggio 2024.