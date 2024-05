Concerto primo maggio 2024, la location a Roma: il Concertone si sposta al Circo Massimo, perché, motivo. Perché non è a San Giovanni. Come arrivare, strade chiuse

Qual è la location del Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma? Quest’anno il concertone non sarà come da tradizione a San Giovanni in Laterano, ma al Circo Massimo. Una location inedita, dovuta al fatto che nella celebre piazza che si apre sulla Basilica sono in corso dei lavori in vista del Giubileo 2025. Per questo il Concertone del 1 maggio 2024 sarà al Circo Massimo. Diretta su Rai 3 e Radio 2. Alla conduzione Noemi ed Ermal Meta.

Strade chiuse, bus. metro, come arrivare

Saranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane. Il controllo sulla chiusura sarà affidato alla Polizia Locale e sarà previsto anche un presidio del personale addetto al controllo da parte degli organizzatori del concerto. Le chiusure potranno iniziare già dal mattino.

Sarà poi creata un’area di sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti varchi presidiati:

– via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

– via del Circo Massimo /viale Aventino;

– via del Circo Massimo/via della Greca;

– via dei Cerchi/via San Teodoro;

– via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

Per chi si muove con i mezzi pubblici, il 1° maggio verrà effettuato il servizio di un giorno festivo. Atac informa che la rete sarà potenziata per agevolare gli spostamenti dei partecipanti al Concertone. I lavori serali della metro A iniziati l’8 aprile saranno sospesi e il servizio su tutte le linee metro sarà prolungato con ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. La fermata Circo Massimo della metro B su richiesta della Questura sarà chiusa a partire dalle 21. Bus e tram seguiranno l’orario festivo, con possibili modifiche che verranno comunicate da Roma Servizi per la Mobilità e che verranno effettuate soprattutto in zona Circo Massimo.