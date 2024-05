Concerto primo maggio 2024 Roma: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone

Oggi, 1 maggio 2024, si svolge come da tradizione il Concerto del primo maggio 2024 a Roma. Alla conduzione Noemi ed Ermal Meta. Quest’anno cambia la location del Concertone di Roma, che si svolgerà al Circo Massimo e non in Piazza San Giovanni in Laterano, perché sono in corso dei lavori per il Giubileo. Si tratta della 34esima edizione dell’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL. Si comincia alle ore 15 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Sarà possibile seguirlo in diretta su Rai 3 e Radio 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Conduttori

A presentare la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany sono Noemi e Ermal Meta che raccoglieranno il testimone lasciato da Ambra Angiolini e Biggio che avevano condotto l’edizione 2023. “La mia felicità è immensa – ha dichiarato Noemi – sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione”.

“È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore – ha detto invece Ermal Meta – Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre”. Ad anticipare Noemi ed Ermal Meta sarà però BigMama che, infatti, presenterà la prima parte del Concertone.

Concerto primo maggio 2024: cantanti

In apertura, alcuni versi de La guerra di Piero, di Fabrizio De André, per non dimenticare le guerre in atto, poi la festa, con tantissimi artisti, uniti dal tema della manifestazione 2024: Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale, scelto dai promotori, CGIL, CISL e UIL. Sul palco del Concertone del primo maggio di Roma, che quest’anno si svolge al Circo Massimo, ci saranno: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. A sorpresa è stato annunciato anche Geolier.

Opening alle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

Ci saranno anche i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. Non si sa ancora che cosa canteranno i singoli artisti, ma come in ogni Concertone, come quello del 1 maggio a Roma è conosciuto, di certo non mancheranno sorprese e colpi di scena. Non è ancora stata resa nota la scaletta con l’ordine di esibizione.

Scaletta

Abbiamo visto i cantanti che prenderanno parte al Concerto del Primo Maggio 2024, ma qual è la scaletta dell’evento? Qual è l’ordine di apparizione degli artisti sul palco del Circo Massimo? Al momento la scaletta non è stata resa nota. Appena lo sarà verrà pubblicata in questo articolo.

Concerto Primo Maggio 2024: strade chiuse

Quali sono le strade chiuse al traffico per il Concerto del Primo Maggio 2024? Come detto quest’anno il Concertone a Roma si svolgerà al Circo Massimo e non a San Giovanni. Saranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane. Il controllo sulla chiusura sarà affidato alla Polizia Locale e sarà previsto anche un presidio del personale addetto al controllo da parte degli organizzatori del concerto. Le chiusure potranno iniziare già dal mattino.

Sarà poi creata un’area di sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti varchi presidiati:

– via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

– via del Circo Massimo /viale Aventino;

– via del Circo Massimo/via della Greca;

– via dei Cerchi/via San Teodoro;

– via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

Per chi si muove con i mezzi pubblici, il 1° maggio verrà effettuato il servizio di un giorno festivo. Atac informa che la rete sarà potenziata per agevolare gli spostamenti dei partecipanti al Concertone. I lavori serali della metro A iniziati l’8 aprile saranno sospesi e il servizio su tutte le linee metro sarà prolungato con ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. La fermata Circo Massimo della metro B su richiesta della Questura sarà chiusa a partire dalle 21. Bus e tram seguiranno l’orario festivo, con possibili modifiche che verranno comunicate da Roma Servizi per la Mobilità e che verranno effettuate soprattutto in zona Circo Massimo.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2024 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone dal Circo Massimo su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.