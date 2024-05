Meteo: un weekend con bel tempo e clima primaverile

L’instabilità che ha caratterizzato questi ultimi giorni sta per diventare un lontano ricordo. Le previsioni danno infatti un ritorno del bel tempo e del clima mite nel weekend che sta per iniziare. Poi, tra martedì e mercoledì, torneranno delle piogge al Centro-Nord in successiva discesa verso il meridione, accompagnate da un nuovo leggero calo termico.

Ultime ore di piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento dalle regioni centrali tirreniche verso le adriatiche, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Solo sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e raggiungeremo temperature di 25-26°C; altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di maggio decisamente sotto media, spiega IlMeteo.it.

Le cose però cambieranno nettamente da domani, sabato. Temperature primaverili e sole un po’ ovunque. Le temperature massime raggiungeranno addirittura i 30°C in Sardegna e i 28°C in Sicilia, ma faticheranno sul settore peninsulare a salire oltre i 22-23°C. Temperature dunque gradevoli ma non ancora asfissianti, almeno fino a circa metà mese.