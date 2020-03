Coronavirus: tutte le ultime notizie dal mondo

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Poco meno di 200mila contagiati e quasi 8mila decessi: sono i numeri della pandemia di Coronavirus, che continua la sua corsa inarrestabile in ormai quasi tutti i Paesi del mondo. Se la situazione degenera in Europa, con Italia (segui qui le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese), Spagna, Francia e Germania, sempre più in difficoltà, la situazione sembra essere decisamente migliore in Cina, epicentro del virus, dove anche oggi si è registrato un solo caso di Coronavirus locale a fronte di 13 casi “importati”. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 7,00 – Kevin Durant positivo al Covid-19 – C’è anche Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets, tra i quattro giocatori positivi al Coronavirus della franchigia Nba di basket. Lo riporta il sito americano The Athletic. Durant ha detto di sentirsi bene: “Ognuno si riguardi, prendetevi cura di voi stessi e state in quarantena. Ne verremo fuori”.

Coronavirus, in Spagna oltre 11mila contagi

