CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’epidemia da Coronavirus, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, vede attualmente 26.062 contagiati, 2.503 morti, e 2.941 guariti, per un totale di 31.506 casi totali. La situazione in Lombardia sembra sempre più grave, con Paola Pedrini, segretaria per la Lombardia della Federazione italiana medici di medicina generale, che ha denunciato che i dati sui pazienti contagiati ” sono sottostimati di almeno 5 volte nella provincia di Bergamo”. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Latitudine, smog e temperature: il legame tra Wuhan e Milano – Ci sarebbe un legame tra Milano, Wuhan e le altre città colpite dall’epidemia di Coronavirus. È quanto ipotizzato da alcuni ricercatori dell’università del Maryland, che stanno studiando la diffusione del Covid-19 in collaborazione con due atenei iraniani. Tutte le località maggiormente colpite dal virus, infatti, si trovano in una fascia compresa tra 30 e 50 gradi a Nord. Nella maggior parte delle località, quindi, il Coronavirus prolifera nello stesso “clima subtropicale umido” in cui si trova il Nord Italia.

In tutte le località colpite dall’epidemia, inoltre, le temperature medie registrate vanno dai 5 agli 11 grandi centigradi con il virus che fino ad ora non si è diffuso in modo esponenziale in aree più fredde come Canada e Russia. Anche l’umidità potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella diffusione del virus con percentuali che nelle città colpite variano dal 67 all’88 per cento. Inoltre, nelle città maggiormente colpite, il livello di smog e polvere sottili risulta essere particolarmente importante. Il virus, quindi, potrebbe avere vita facile in quelle località dove i polmoni degli uomini sono già messi a dura prova dall'”aria cattiva”.

ore 06,30 – Mattarella firma il decreto “Cura Italia” – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto “Cura Italia” (qui il dettaglio dei provvedimenti contenuti nel decreto), con il quale il governo ha disposto una serie di interventi per fronteggiare la crisi economica innescata dal Coronavirus. Nel testo finale del decreto c’è anche il rinvio del referendum per il taglio dei parlamentari, con la possibilità di convocarlo per l’autunno. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

