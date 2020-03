Coronavirus, secondo uno studio in Italia ci sono oltre 100mila contagi

Coronavirus, in Italia ci sarebbero in realtà centomila contagi: lo studio

I dati ufficiali, diramati ieri pomeriggio dalla Protezione civile, parlano di 26.062 contagi, 2.503 morti e 2.941 guariti, per un totale di 31.506 casi totali di Coronavirus in Italia. Eppure, secondo uno studio basato su stime matematiche, in realtà i contagiati nel nostro Paese potrebbero essere molti di più, addirittura centomila.

La pubblicazione è avvenuta sul sito medRxiv a firma Livio Fenga, dell’Istat. La grossa differenza tra il numero di contagi da Coronavirus dichiarati e quelli stimati sta nel fatto che lo studio calcola, in via statistica, anche tutti quegli infetti che sono asintomatici, oltre a coloro che sono in isolamento a casa, suddivisi regione per regione. Il risultato dà, fino al 12 marzo 2020 (quindi ormai una settimana fa), un totale di 105.789 infetti. Con ovviamente – come tutti i modelli matematici – un certo margine di errore.

Proprio per coprire tale margine, nello studio sono state fatte stime dei contagi da Coronavirus in Italia sia per eccesso che per difetto. Così, i positivi in tutto il nostro Paese sarebbero tra i 74.950 e i 105.789. Significativi anche i dati delle singole regioni, soprattutto le più colpite: in Lombardia tra i 37.744 e i 49.723 (contro i 12.095 annunciati ieri dalla Protezione civile), in Emilia Romagna tra i 10.980 e i 14.897 (3.404 secondo il bollettino reale), in Veneto tra gli 8.382 e i 12.028 (2.488 secondo i dati reali).

Di seguito, la tabella completa con i dati dello studio suddivisi per ogni regione e sotto gli ultimi dati reali forniti dalla Protezione civile:

