Coronavirus, l’Iss: “12 le persone decedute senza patologie pregresse”

Sono “solamente” 12 le persone decedute in Italia a causa del Coronavirus, che non presentavano patologie pregresse. Lo riporta l’agenzia Nova, citando i dati a disposizione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il numero è stato ottenuto attraverso lo studio delle 355 cartelle cliniche ottenute, rispetto al totale di 2.003 pervenute, ovvero il 17,7 per cento del campione complessivo. Il numero medio riscontrate in questa fetta di popolazione è di 2,7. Complessivamente, 12 pazienti, pari al 3,4 per cento del campione, non presentava alcuna patologia.

84 vittime (il 23,7 per cento) presentava una sola patologia, 90 (il 25,4 per cento) erano affetti da due patologie, mentre i restanti 169 (il 47,6 per cento del campione) avevano tre o più patologie. Il dato, seppur incompleto, può dare un’idea di base sull’aggressività del Covid-19, specialmente nelle persone più anziane o comunque affette da una o più patologie. La ricerca conferma, con un campione più ampio, i dati, sempre studiati dall’Istituto Superiore di Sanità, che fissavano a 81 anni l’età media dei deceduti per Coronavirus in Italia e che evidenziavano come nei due terzi dei casi analizzati, i deceduti presentassero tre o più patologie preesistenti.

