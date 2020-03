Coronavirus, a Bergamo decine di bare allineate in Chiesa in attesa di sepoltura | FOTO

Coronavirus, a Bergamo bare allineate in Chiesa in attesa di sepoltura | FOTO

La gravità dell’emergenza Coronavirus in Lombardia e soprattutto a Bergamo passa anche dalle toccanti immagini di decine di bare, contenenti i feretri delle vittime del Covid-19, allineate nelle chiese della città in attesa di una degna benedizione e di una qualche sepoltura. Il numero di decessi, nella città lombarda, cresce infatti a un ritmo così alto da obbligare il sindaco, Giorgio Gori, non soltanto a chiedere ad altri colleghi la disponibilità di forni crematori, ma anche a fare un appello in diretta tv.

Domenica sera, infatti, durante la trasmissione di Rai 2 Che Tempo Che Fa, il primo cittadino bergamasco ha detto che, sebbene i forni crematori della città lavorino “a ciclo continuo”, tante salme “sono state spedite in altri luoghi per la cremazione”. Il forno di Bergamo, ha concluso, “non è in grado di smaltire tutto il lavoro che deve fare. Questo non per dare particolari truculenti ma per farvi capire la fatica, la sofferenza. Sono amici che muoiono, conoscenti, colleghi”. Nella camera ardente del Comune di Bergamo, inoltre, non c’è più posto da giorni.

Così, decine di bare rimangono allineate con cura nelle chiese. Mentre l’intera regione continua a contare i morti (solo oggi i decessi sono stati 1.640) e lanciare appelli su un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Le foto delle bare nelle chiese di Bergamo:

