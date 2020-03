Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia: il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, parla di 23.073 persone attualmente positive, 2.158 morti e 2.749 guariti. In totale, considerando sia i morti che i guariti, sono 27.980 le persone che hanno contratto il Covid-19 fino ad ora in Italia. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,30 – Il picco potrebbe arrivare domenica – Quando verrà raggiunto il picco dell’epidemia di Coronavirus in Italia? È la domanda che in molti si stanno ponendo da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Secondo alcuni esperti, la curva dei contagi raggiungerà il livello massimo, per poi cominciare a scendere nei giorni successivi, nella giornata di domenica 22 marzo. Ne sono convinti sia Alessandro Vespignani, fisico e informatico, che a Boston dirige il Network Science Institute, che il farmacologo Silvio Garattini, il quale è certo che il picco si raggiungerà al termine di questa settimana con 30-40mila contagiati.

Tuttavia, non tutti gli esperti sono d’accordo. Secondo il virologo Roberto Burioni, intervistato da Il Corriere della Sera, infatti, “È impossibile davvero sapere quando accadrà. In teoria, se le misure di contenimento hanno funzionato, il loro effetto sarebbe tra 15 giorni, perché il periodo di incubazione va da 2 a 11 giorni, con una media di 5-6 giorni”. Su una cosa, però, tutti concordano: raggiungere il livello massimo dei contagi, che sia al termine di questa settimana o di quella successiva, non significherà automaticamente tornare alla vita di tutti i giorni. Per quello, ma nessuno se la sente di sbilanciarsi, bisognerà attendere almeno fino a metà aprile.

Coronavirus, la sfilata di bare in chiesa a Bergamo

