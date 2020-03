Coronavirus: tutte le ultime notizie dal mondo

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 180mila i casi accertati di Coronavirus in tutto il mondo, mentre i decessi, causati dal Covid-19, sono più di 7mila. Il virus ormai si è diffuso in tutto il mondo, ma è soprattutto in Europa che si sta allargando a macchia d’olio. Oltre all’Italia (qui gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese), infatti, Spagna, Francia e Germania registrano un aumento dei casi sempre più esponenziale. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 7,00 – Più casi “importati” che “locali” – In Cina, dove si è diffusa l’epidemia di Coronavirus, ormai ci sono più casi “importati” che “locali”. Nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, infatti, nel Paese asiatico si è registrato un solo nuovo contagio locale a fronte di altri 20 casi “importati”, ovvero di contagi legati a persone entrate nel Paese. Un dato che è stato sottolineato anche dal quotidiano China Today, che in un editoriale ha scritto: “Il resto del mondo dovrebbe imparare da noi”.

Coronavirus, la Spagna segue il nostro esempio ma pene più severe

