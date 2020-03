Coronavirus, Francia in lockdown: la fuga in massa degli irresponsabili dalle stazioni di Parigi

Coronavirus Francia in lockdown fuga dalle stazioni di Parigi

Stazioni ferroviarie affollate a Parigi: molti tentano di lasciare la capitale francese prima dell’entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione, previsto a mezzogiorno di martedì 17 marzo, per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. Lo riporta BfmTv che segnala in particolare la stazione di Montparnasse.

Molti residenti dell’Ile-de-France sono in fila nelle stazioni per lasciare Parigi fin quando sarà possibile, ma con il risultato di creare assembramenti che in questo momento sono sconsigliati. Al contrario, il traffico automobilistico nell’area è nettamente inferiore rispetto ad un normale martedì mattina.

Le nuove norme prevedono che ogni spostamento dovrà essere giustificato con un’autocertificazione, pena multe fino a 135 euro. Il modulo è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno e sarà richiesto solo da domani.

La parola d’ordine, annunciata da Macron ieri sera alla nazione, e ribadita dal ministro dell’Interno Castaner, è “restare a casa“, sul modello italiano, per almeno 15 giorni.

Dopo la chiusura delle scuole, entrata in vigore lunedì 16, il presidente Emmanuel Macron ha esposto in una conferenza stampa le nuove misure per arginare l’epidemia. Niente spostamenti per 15 giorni e richiesta alle imprese di agevolare forme di smart-working. A ciò si aggiunge il rinvio del secondo turno delle elezioni comunali (il primo turno si è tenuto domenica nonostante le polemiche della vigilia).

