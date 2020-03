Coronavirus: arriva l’app che individua i possibili contagi al fine di limitare l’epidemia

È italiana l’app che individua i possibili contagi al fine di limitare l’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. A idearla è stata la Webtek SpA, società di comunicazione che si trova in provincia di Sondrio. L’applicazione, dal nome stopCovid19, sarà scaricabile gratuitamente sia su App Store, che su Google Play, ed è stata messa a disposizione delle autorità. Il suo scopo è quello di ricostruire i movimenti e i contatti di una persona affetta da Covid-19, al fine di evitare che questi possa contagiare inconsapevolmente altre persone.

Coronavirus: i quadri ai tempi della quarantena

Intervistato da La Repubblica, Emanuele Piasini, fondatore della società che ha ideato l’app, ha raccontato: “Quando in Valtellina abbiamo registrato il primo caso positivo, un ragazzo che era stato a Codogno, un amico che lavora nella Protezione Civile mi raccontava delle difficoltà di tracciare tutte le persone che possono essere state contagiate nel tragitto”. Per tornare a casa, infatti, il giovane “ha preso due treni ed un pullman e si è potuto ricostruire il contatto e il contagio solo con sette persone”.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

L’app, le cui possibilità criticità dovute alle violazioni della privacy hanno superato i controlli dello studio legale Scardaccione Pelandini di Milano, ha lo scopo di prevenire nuovi contagi di Covid-19 in Italia. “Una volta che un fruitore della app venisse riscontrato positivo al virus, le autorità possono ricostruire la mappatura delle persone che ugualmente sono a rischio di contagio, e avvisarle di mettersi in quarantena” spiega ancora Piasini.

Quella italiana è una versione meno invasiva e allarmistica dell’applicazione che in Cina ha contribuito a rallentare il contagio. Nel Paese asiatico, infatti, il cellulare suonava quando si era vicini a una persona affetta da Covid-19, creando terrore tra le persone. Uno strumento assai simile è stato adottato in Corea del Sud, ma in entrambi i casi i dispositivi hanno suscitato diverse perplessità sul rispetto della privacy.

Leggi anche: 1. Coronavirus, l’Isis invita i suoi militanti ad andare via dall’Europa / 2. Coronavirus, Salvini passeggia per Roma con la fidanzata: è polemica. Il leader della Lega: “Sono andato a fare la spesa” / 3. Roma: apre il “Columbus Covid 2”, l’ospedale realizzato a tempo di record per combattere il Coronavirus

Potrebbero interessarti Coronavirus, online il nuovo modulo per l'autocertificazione Silvio Berlusconi dona 10 milioni per creare posti di terapia intensiva a Milano Coronavirus, autista Atac positivo: guidava su tre linee autobus a Roma