Coronavirus, Salvini passeggia per Roma con la fidanzata: è polemica

È polemica per una foto che ritrae Matteo Salvini mentre passeggia per le vie di Roma con la fidanzata Francesca Verdini nonostante le restrizioni per il Coronavirus. L’istantanea, pubblicata da Il Messaggero, vede il leader della Lega mentre passeggia con la sua compagna per Via del Tritone, nel centro della Capitale, senza adottare la distanza di sicurezza, ma soprattutto ignorando le disposizioni delle autorità sanitaria a uscire solo in caso di necessità.

La foto ha scatenato polemiche e indignazione sul web da parte di utenti che hanno definito Salvini un “irresponsabile” che “non rispetta le regole”. Tuttavia, l’ex ministro dell’Interno non ha gradito le critiche e ha prontamente risposto ai suoi accusatori, spiegando che quella ritratta in foto “Non era una passeggiata”. “Penso di avere il diritto di fare la spesa sotto casa anche io – ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook – Non andavo a vedere quanto è bella San Pietro. Come tutti i mortali esco per andare in farmacia o per andare a fare la spesa”.

“A meno che – ha aggiunto il leader della Lega – a sinistra non ritengano che Matteo Salvini non può fare la spesa. Apriamo e chiudiamo questa parentesi” ha concluso l’ex ministro, che poi ha ribadito il concetto anche sul suo profilo Twitter, dove ha anche scritto quali sono stati i prodotti acquistati durante la spesa con la sua fidanzata. “Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani”.

