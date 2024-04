Compagni nella vita, avversari in politica: il curioso caso di Marco Zanleone e Paola Pescarolo

Compagni nella vita, avversari in politica: Marco Zanleone e Paola Pescarolo

Al Viminale di Roma è in corso il deposito dei contrassegni elettorali (cos’è e come funziona) per le elezioni europee del prossimo 8-9 giugno: un appuntamento che regala anche sorpresa e curiosità, come quello che riguarda, ad esempio, Marco Zanleone e Paola Pescarolo.

I due sono arrivati al ministero dell’Interno per depositare i loro simboli: Contro Sistema e Insieme Liberi. Nella vita privata, però, Marco Zanleone e Paola Pescarolo sono una coppia. Avversari in politica, dunque, ma uniti in privato.

Deposito dei contrassegni al Viminale: come funziona

Solo una piccola parte dei contrassegni depositati finirà sulla scheda elettorale. Questi saranno quelli che godono dell’esenzione dalla raccolta firme e quelli che riusciranno, con successo, a ottenere l’elevato numero di sottoscrizioni. Tra questi non è detto che tutti riusciranno a essere in tutte e cinque le circoscrizioni per le elezioni europee.

C’è poi chi deposita il contrassegno senza nemmeno provare a portarlo sulla scheda elettorale: in alcuni casi si tratta di un certificato di esistenza di una forza politica, in altri un modo per evitare che altri depositino lo stesso simbolo o un simbolo molto simile.