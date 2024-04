L’appello di Michele Santoro e Raniero La Valle sui social: “Fino all’ultimo respiro”

“AIUTO!”, Michele Santoro lancia la sua richiesta d’aiuto sui social. “Per poche centinaia di firme della Sardegna e della Sicilia, pur avendone raccolto più di 90 mila, rischiamo di non presentare la nostra lista”, ha scritto sui social l’ex conduttore tv. Di seguito l’appello completo:

“A tutti quelli che mi seguono e dal primo momento e hanno avuto fiducia in me, alle amiche e agli amici che si sono aggiunti a mano a mano alla nostra avventura, ai militanti comunisti e ai liberali che non condividono le mie idee sulla guerra ma si rendono conto della loro importanza, ai giornalisti indipendenti, ai nostri candidati, agli abbonati alla nostra App, chiedo di diffondere con tutti i mezzi a loro disposizione questo messaggio. Per poche centinaia di firme della Sardegna e della Sicilia, pur avendone raccolto più di 90 mila, rischiamo di non presentare la nostra lista. Vi scongiuro: fate circolare subito questa richiesta di aiuto con i vostri social, diffondete l’elenco dei nostri banchetti in Sicilia, chiamate tutti i vostri conoscenti residenti nelle isole per metterli in contatto con noi, per mandarli a firmare nei comuni e a Palermo in piazza Verdi lunedì 29 aprile. Con Raniero La Valle lotterò fino all’ultimo respiro. Datemi la mano!”

Santoro è in partenza per la Sicilia per una prima tappa a Catania e poi a Siracusa, infine a Palermo, dove sarà raggiunto da Piergiorgio Odifreddi, Moni Ovadia, Vauro, Fiammetta Cucurnia, Dario Dongo, Ginevra Bompiani, Piernicola Pedicini, Maurizio Acerbo, Benedetta Sabene che, nella serata di lunedì 29 aprile in piazza Verdi, al termine di una maratona di “Parole Proibite”, annunceranno in diretta streaming se la lista ha raggiunto le firme necessarie nella circoscrizione Isole.